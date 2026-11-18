Au Sénégal, le Pastef, le parti majoritaire dirigé par le président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko, a officialisé le départ du président Bassirou Diomaye Faye. Dernier épisode de ce divorce déjà très largement consommé avec son ancien Premier ministre, mais qui intervient en pleine crise économique.
Sénégal: le Pastef officialise le départ de ses rangs du président Bassirou Diomaye Faye
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