Sénégal: des milliers de spectateurs arrivent pour l'inauguration du nouveau stade

information fournie par AFP Video • 22/02/2022 à 19:44

IMAGES Des milliers de personnes arrivent après un voyage en bus ou train pour voir le nouveau stade du Sénégal de 50.000 places, le jour de son inauguration à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar. Ce nouveau stade a été construit en un an et demi par une société turque pour un coût de 156 milliards de FCFA (238 millions d'euros). C'est le deuxième plus grand édifice sportif du pays après le stade Léopold Sédar Senghor (60.000 places) construit en 1985 à Dakar.