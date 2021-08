Sénégal: des briques en terre crue en alternative au béton pour mieux résister à la chaleur

information fournie par AFP Video • 27/08/2021 à 19:49

Face au béton, peu cher et omniprésent au Sénégal, quelques constructeurs reviennent à la brique en terre crue et revisitent des techniques de construction traditionnelles, afin d'apporter une meilleure inertie thermique aux bâtiments et de mieux résister à la chaleur. Une démarche encore minoritaire qui réclame un savoir faire précis, alors que la capitale sénégalaise connait une urbanisation galopante et parfois anarchique.