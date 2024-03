information fournie par AFP Video • 23/03/2024 à 09:31

Des milliers de personnes sont rassemblées dans un stade à Mbour en attendant l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye, candidat antisystème à l'élection présidentielle sénégalaise du 24 mars, lors de son dernier meeting avant le vote. M. Faye, dont une victoire annoncerait la possible remise en cause d'un modèle établi, a reçu vendredi un soutien de dernière minute et de poids avec l'appel lancé en sa faveur par Karim Wade, candidat disqualifié de l'historique Parti démocratique sénégalais. IMAGES