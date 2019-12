Sélection d'obligations - voici ce qui importe à nos yeux

Partenaire • 11/12/2019 à 15:00

Une sélection active d'émetteurs issus de secteurs forts et avec des modèles économiques robustes est plus importante que jamais lorsque les marchés obligataires sont plus volatils ! Dans notre dernière vidéo, Martin Dreier explique le processus de sélection structuré qui précède chaque décision d'investissement chez ETHENEA. Une fois les titres sélectionnés, nous y investissons avec une conviction absolue.