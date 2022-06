information fournie par AFP Video • 25/06/2022 à 17:11

L'aide arrivait lentement vendredi dans les villages dévastés du sud-est de l'Afghanistan, mais des milliers de rescapés restaient dépourvus d'abri, de vivres et d'eau, trois jours après le séisme le plus meurtrier qu'a connu le pays en plus de deux décennies.