information fournie par AFP Video • 11/09/2023 à 13:30

Des équipes de secours recherchent des victimes sous les décombres d'un village dévasté de Talat N'Yaaqoub, dans les montagnes de l'Atlas. Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, mènent une course contre la montre pour retrouver d'éventuels survivants et fournir l'assistance à des centaines de sans-abris, plus de 48 heures après le séisme qui a fait plus de 2.400 morts. IMAGES