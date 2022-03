information fournie par AFP Video • 17/03/2022 à 08:26

IMAGES Images d'une paroi rocheuse effondrée à côté d'un tunnel routier du Japon, conséquence d'une puissant séisme de magnitude 7,4 ressenti sur l'archipel. Au moins quatre personnes sont mortes et plus de 100 ont été blessées et une alerte au tsunami a été déclenchée, selon les autorités.