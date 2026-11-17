Depuis la démission fracassante du fondateur de Nvidia sur fond d'affaire d'espionnage au profit de la Chine, la machine à désinformation tourne à plein régime sur les réseaux sociaux. Et la plupart utilise ce que Huang a contribué à créer : l'IA. De faux audios de son épouse aux memes viraux, décryptage d'une campagne propagée par des comptes pro-Pékin, alors que Donald Trump entame une tournée asiatique en pleine course à la domination technologique dans le secteur de l'IA.
Scandale Nvidia : comment les réseaux pro-Pékin utilisent l'IA pour manipuler l'affaire Jensen Huang
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