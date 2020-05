Scandale chez Samsung: l'héritier présente des excuses publiques

AFP Video • 06/05/2020 à 18:06

L'héritier de Samsung présente ses excuses pour les scandales et affaires qui ont plombé le plus grand groupe sud-coréen, en particulier pour le processus de succession controversé qui lui permet de prendre la tête du premier fabricant mondial de smartphones. Vice-président de Samsung Electronics, le fleuron du conglomérat, Lee Jae-yong a été condamné en 2017 à cinq ans de prison dans le cadre du retentissant scandale de corruption qui avait entraîné la destitution et l'emprisonnement de l'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye.