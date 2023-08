information fournie par AFP Video • 28/08/2023 à 14:39

Un éboulement de pierres en vallée de Maurienne (Savoie) provoque des difficultés sur la route et sur les rails. 7.000 m3 de roches contenus dans le filet ont lâchés, causant la fermeture de l'A43 et l'interruption de la circulation ferroviaire entre la France et l'Italie. IMAGES