Sapeurs-pompiers de Paris : pas de grève pour ces militaires dans le rouge

France 24 • 05/12/2019 à 11:01

Alors que partout en France, plusieurs corps de métiers se mobilisent contre la réforme des retraites, la brigade de Paris fait exception. Seul corps de pompiers-militaires avec les marins-pompiers de Marseille, ses membres n'ont pas le droit de grève et sont mobilisables 24 heures sur 24, 365 jours par an. Chaque année, les 8 000 pompiers parisiens assurent plus de 500 000 interventions, mais les moyens ne suivent plus. Une suractivité - pas toujours justifiée - dénoncée fin novembre par la Cour des comptes. Reportage de Karina Chabour.