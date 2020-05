São Paulo: enterrements à la chaîne dans le plus grand cimetière d'Amérique latine

AFP Video • 21/05/2020 à 13:28

Au cimetière de Vila Formosa près de São Paulo, le plus grand d'Amérique latine, les enterrements s'enchaînent et durent seulement quelques minutes. Avec plus de 5.000 morts du Covid-19 dans l'Etat de São Paulo, l'activité du cimetière a doublé, passant de trente enterrements par jour en temps normal à 60 en ce moment. Le Brésil est le pays d'Amérique latine le plus touché par la pandémie.