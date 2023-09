information fournie par France 24 • 12/09/2023 à 08:05

A la Une de la presse, ce mardi 12 septembre, les révélations sur un accord entre les Etats-Unis et l’Iran. La polémique entre la Chine et le Royaume-Uni, après l’arrestation d’un homme accusé d’espionnage au profit de Pékin. L’appel, en France, de parlementaires, pour la régularisation des travailleurs sans papiers. Et l’exploit de la Seleção portugaise, qui a signé hier soir la plus large victoire de son histoire, 9-0, face au Luxembourg.