"Sankara n'est pas mort", un voyage à travers le Burkina Faso d'aujourd'hui

France 24 • 29/04/2020 à 13:15

Cette semaine, il y a de quoi se consoler de la fermeture des salles obscures ! Louise Dupont et Thomas Baurez vous parlent notamment de la sortie en e-cinema de "Thomas Sankara n'est pas mort", un documentaire de Lucie Viver sur l'héritage du président du Burkina Faso, assassiné en 1987. Egalement au programme, l'arrivée des films de François Truffaut sur Netflix et "En avant", le dernier Pixar, déjà disponible à la vente et la location digitales.