En Israël, Gadi Eisenkot a été missionné par le président Herzog pour former le prochain gouvernement, dix jours après le résultat des législatives à l'issue desquelles aucune majorité claire ne s'est dégagée. La tâche de l'ancien chef d'Etat-major s'annonce particulièrement complexe. Il affiche sa détermination à réussir et tend même la main au Likoud de Benyamin Netanyahou. Samy Cohen, directeur de recherche émérite au CERI de Sciences Po, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.
Samy Cohen: "Eisenkot est populaire car il représente un apaisement de la vie politique israélienne"
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