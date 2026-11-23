information fournie par Ecorama • 23/11/2026 à 14:10

La correction brutale des valeurs technologiques américaines a ravivé les interrogations sur la solidité du boom de l’intelligence artificielle. Entre la chute spectaculaire de Nvidia, les doutes sur la rentabilité des investissements dans les centres de données et le net recul des grandes valeurs de croissance, les investisseurs s’interrogent sur l’éventuel éclatement de la bulle IA. Malgré des bénéfices toujours robustes pour les entreprises américaines, la confiance semble vaciller face à des attentes devenues particulièrement élevées. L'analyse de Samy Chaar, chef économiste de Lombard Odier, était l’invité de l’émission Ecorama du 23 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.