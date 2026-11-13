La candidate du RN à la présidentielle Marine Le Pen se fait huer lors de sa venue au salon "Made in France" à Paris. "Marine présidente", crient certains vusuteurs du salon, tandis que d'autres hurlent sur son passage "Rends l'argent, Marine!" COMPLETE VIDID7DR6G3_FR IMAGES
Salon Made in France: Marine Le Pen huée lors de son passage
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