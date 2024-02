information fournie par AFP Video • 24/02/2024 à 10:09

"Dans trois semaines à l'Elysée, je réunirai l'ensemble des organisations syndicales (...) pour consolider les mesures d'urgence et (...) bâtir un plan d'avenir agricole français et européen à 2040" annonce Emmanuel Macron, alors que des heurts ont opposé des manifestants et les forces de l'ordre lors de l'ouverture samedi matin.