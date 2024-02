information fournie par AFP Video • 24/02/2024 à 16:01

Des personnes finissent de nettoyer le stand Lactalis, où du lisier et de la paille ont été déversés quelques heures plus tôt par des manifestants, alors qu'Emmanuel Macron déambule dans les travées du Salon de l'agriculture, dans le vacarme des sifflets et des insultes de centaines d'agriculteurs. IMAGES