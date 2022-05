Salomon: le chef de la diplomatie chinoise se rend à une réunion avec le gouvernement local

information fournie par AFP Video • 26/05/2022 à 10:21

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et sa délégation quittent leur hôtel d'Honiara, capitale des îles Salomon, pour se rendre à une réunion avec le gouvernement insulaire. Cette rencontre intervient alors que la Chine présente un projet d'accord de grande envergure et un plan quinquennal à dix nations du Pacifique, dans le cadre de la tournée de M. Wang dans la région. Le Pacifique Sud devient le théâtre d'une compétition féroce entre la Chine et les États-Unis, qui ont été la principale puissance de la région au cours du siècle dernier. IMAGES