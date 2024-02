information fournie par AFP Video • 07/02/2024 à 13:12

Salah Abdeslam, condamné à la perpétuité incompressible pour sa participation aux attentats de Paris le 13 novembre 2015 (130 morts), a été extrait ce matin de sa cellule en Belgique pour être transféré en France, a indiqué son avocate Delphine Paci à l'AFP, dénonçant "une violation pure et simple d'une décision de justice", et affirmant être "vraiment choquée". "Je me demande dans quel jeu on joue, et je me demande si on est encore en démocratie en Belgique" ajoute-t-elle. SONORE