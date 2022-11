information fournie par AFP Video • 02/11/2022 à 12:35

"On donne 15 jours à l'Etat pour prendre un moratoire pour les stockages d'eau en France": le collectif "Bassines, non merci" maintient la pression pour aboutir à l'abandon du projet de réserve d'eau à Sainte-Soline et se félicite que la mobilisation de ce week-end ait mis "le chantier à l'arrêt". SONORE