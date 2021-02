AFP Video • 12/02/2021 à 08:15

C'est une histoire d'amour qui a survécu à la pandémie et à la distance imposée par la fermeture des frontières: celle d'un Français et de sa compagne chilienne. Cela fait un an qu'ils ne se sont pas vus mais Lorena a enfin réussi à obtenir une dérogation pour retrouver Philippe en France.