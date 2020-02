Saint-Valentin: les avocats bordelais en grève offrent des roses aux magistrats

AFP Video • 14/02/2020 à 19:52

"Justice, mon amour", c'est le cri du cœur lancé par plusieurs avocats du barreau de Bordeaux, en grève depuis plus de six semaines contre la réforme de leur régime de retraite. A l'occasion de la Saint-Valentin, les avocats grévistes distribuent des roses aux auxiliaires de justice, juges et greffiers, alors que des tensions sont apparues entre magistrats, excédés par les reports d'audience et les grévistes ces derniers jours.