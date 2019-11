"Sahel : la guerre jusqu'à quand?"

France 24 • 28/11/2019 à 11:37

A la Une de la presse de ce jeudi 28 novembre, après le choc et l'émotion suscités par l'accident d'hélicoptères au Mali qui a coûté la vie à treize soldats français, voici venu le temps des questions. Jusqu'à quand la France va-t-elle poursuivre l'opération Barkhane et porter seule le fardeau européen? L'Europe va pouvoir revoir ses priorités avec l'investiture de la Commission von der Leyen. En Suisse, des femmes imams mènent la prière devant un parterre mixte et malgré les résistances ... Aux États-Unis, tous à vos fourneaux, c'est Thanksgiving !