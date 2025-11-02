 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sahara occidental: le Maroc en fête après le soutien de l'ONU au plan d'autonomie

information fournie par AFP Video 02/11/2025 à 13:34

Des milliers de Marocains ont célébré vendredi un vote du Conseil de sécurité de l'ONU soutenant le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, territoire que se disputent depuis un demi-siècle Rabat et les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Zohran Mamdani, l'ascension fulgurante d'un outsider

information fournie par AFP 30 oct.
1
2

New York: le phénomène Zohran Mamdani, grand favori pour la mairie

information fournie par AFP Video 30 oct.
1
3

Dernières balades entre les morts avant travaux aux Catacombes de Paris

information fournie par AFP 01 nov.
4

Soupçons de viol au dépôt du tribunal de Bobigny: un des policiers interpellés mis en examen, selon son avocat

information fournie par AFP 01 nov.
5

Catacombes de Paris: dernières balades entre les morts avant travaux

information fournie par AFP Video 01 nov.
6

Soupçons de viol au dépôt du tribunal de Bobigny: un policier mis en examen pour viol aggravé

information fournie par AFP Video 01 nov.
7

Samia Hassan réelue avec 97,66% des voix, "une parodie de démocratie" pour l'opposition tanzanienne

information fournie par France 24 01 nov.
8

Du cacaoyer à la tablette : l’incroyable aventure d’un chocolat 100 % ivoirien

information fournie par France 24 01 nov.
1

Argentine: Milei promet plus de réformes après sa victoire aux législatives de mi-mandat

information fournie par AFP 27 oct.
10
2

Espagne: manifestation à Valence, un an après les inondations meurtrières

information fournie par AFP Video 26 oct.
3

Strasbourg: installation du sapin de Noël géant

information fournie par AFP Video 26 oct.
1
4

L'Argentine a voté pour des législatives de mi-mandat cruciales pour Milei et ses réformes

information fournie par AFP 26 oct.
5

Israël affirme son droit de veto sur une force internationale à Gaza

information fournie par AFP 26 oct.
4
6

Caracas s'insurge contre l'arrivée d'un bateau de guerre américain à Trinité-et-Tobago

information fournie par AFP 27 oct.
3
7

Trump arrive au Japon, deuxième étape de sa tournée en Asie

information fournie par AFP Video 27 oct.
8

Fed, résultats de la tech US : de nouveaux records cette semaine sur les marchés boursiers ?

information fournie par Ecorama 27 oct.
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

BoursoFocus Le Mag : le point sur le premier semestre 2025

information fournie par BoursoBank 06 oct.
5

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
6

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
7

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
8

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP 19 oct.
6

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank