Des milliers de Marocains ont célébré vendredi un vote du Conseil de sécurité de l'ONU soutenant le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, territoire que se disputent depuis un demi-siècle Rabat et les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie.
Sahara occidental: le Maroc en fête après le soutien de l'ONU au plan d'autonomie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro