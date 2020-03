Russie -Turquie : fin de partie pour Erdogan ?

France 24 • 05/03/2020 à 20:22

L'heure est à l'apaisement après leur renconter à Moscou. Une fois de plus Reccep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine conviennent d'un cessez-le-feu dans le nord-ouest de la Syrie. La semaine dernière l'armée turque a perdu 33 de ses soldats, dans la région d'Idleb, tués dans des frappes attribuées au pouvoir syrien et à son allié russe.Peut-on encore éviter l'escalade entre Ankara et le Kremlin ? A quel prix pour Erdogan, lui qui a axé une grande partie de sa politique sur sa fermeté dans la région ?