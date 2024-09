information fournie par AFP Video • 03/09/2024 à 12:37

Le procès du Français Laurent Vinatier, collaborateur d'une ONG suisse arrêté début juin en Russie et accusé de collecter des informations militaires, s'ouvre à Moscou, en pleines tensions entre la Russie et l'Occident autour du conflit en Ukraine. Laurent Vinatier est apparu au tribunal souriant, vêtu d'une chemise bleue et de jeans de couleur foncée. Il encourt cinq ans de prison. IMAGES