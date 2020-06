Russie: le réalisateur Serebrennikov, condamné à du sursis, sort du tribunal

AFP Video • 27/06/2020 à 00:35

de Kirill Serebrennikov à la sortie du tribunal et vox popsN°1U53URA sa sortie du tribunal, le réalisateur et metteur en scène russe Kirill Serebrennikov, personnalité célébrée du milieu artistique russe, remercie les personnes qui l'ont "soutenu" et qui ont "cru en [son] innocence". Il a été condamné à Moscou à une peine de prison avec sursis pour détournements de fonds dans une affaire controversée.