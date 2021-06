AFP Video • 25/06/2021 à 18:09

IMAGES Les ambassades britannique et américaine en Russie, où l'homophobie est prégnante, hissent des drapeaux arc-en-ciel sur leurs bâtiments pour célébrer le mois des fiertés. Dans un communiqué, les diplomates de ces deux pays, ainsi que ceux d'Islande d'Australie, et de la Nouvelle-Zélande, affirment que "les autorités ferment souvent les yeux sur les discours et les crimes haineux toujours fréquents dans de nombreux pays".