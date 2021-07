Russie: images de l'aéroport de Petropavlovsk-Kamchatsky d'où est parti l'avion disparu

AFP Video • 06/07/2021 à 12:49

IMAGES Images de l'aéroport vide de la principale ville du Kamchatka, Petropavlovsk-Kamchatsky, d'où est parti l'avion An-26 porté disparu. Un avion de ligne russe transportant une vingtaine de passagers et six membres d'équipage a disparu des radars mardi dans la péninsule du Kamtchatka, en Extrême-Orient russe. L'appareil, un Antonov An-26 de conception soviétique, effectuait la liaison entre la capitale régionale Petropavlovsk-Kamchatski et la petite ville côtière de Palana quand il a cessé d'émettre, a expliqué à l'AFP une porte-parole du bureau du procureur régional chargée des transports, Valentina Glazova.