La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères annonce que la Russie a interdit l’entrée sur son territoire à deux députés français et à deux journalistes, en représailles à l’expulsion de France de la commentatrice pro-Kremlin Xenia Fedorova.
Russie : deux députés et deux journalistes français interdits de territoire
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