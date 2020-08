Russie: deux de trois soeurs parricides comparaient devant la justice avant le procès

AFP Video • 31/07/2020 à 13:29

Krestina et Angelina Khatchatourian accusées du meurtre de leur père violent comparaissent devant la justice à Moscou. Krestina, Angelina et Maria Khatchatourian auraient poignardé leur père à mort en juillet 2018 à leur domicile après qu'il les ait soumis à des violences et abus sexuels et les ait empêchés d'aller à l'école. L'affaire est devenue en Russie un symbole du fléau des violences domestiques et de l'indifférence des autorités.