Soixante-sept journalistes ont été tués dans l'exercice ou en raison de leur métier à travers le monde en un an, dont près de la moitié dans la bande de Gaza "sous le feu des forces armées israéliennes", accuse Reporters sans frontières dans son bilan 2025 publié mardi.
RSF: 67 journalistes tués en un an, près de la moitié dans la bande de Gaza
