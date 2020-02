Royaume-Uni - UE : quelles relations économiques après le Brexit ?

France 24 • 26/02/2020 à 10:51

Moins d'un mois après le Brexit, le Royaume-Uni et l'Union européenne s'apprêtent à revenir à la table des négociations. Les deux parties viennent d'adopter le mandat qui leur permettra de discuter de leur future relation économique et commerciale, à partir du 1er janvier 2021. Mais les échanges s'annoncent d'ores et déjà tendus, alors qu'il ne reste que dix mois pour trouver un compromis. Décryptage des principaux points de friction dans "L'info éco" avec Line Rifaï.