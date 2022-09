Royaume-Uni : Liz Truss grande favorite pour succéder à Boris Johnson à Downing Street

information fournie par France 24 • 05/09/2022 à 10:48

Deux mois après la démission du Premier ministre Boris Johnson et en pleine crise du coût de la vie, les Britanniques s'apprêtent à savoir lundi 5 septembre qui va lui succéder, à l'issue d'une course au pouvoir qui sauf coup de théâtre verra la consécration de Liz Truss. Le nouveau locataire de Downing Street prend ses fonctions dans un contexte économique et social explosif, avec une inflation qui dépasse les 10% et devrait encore considérablement augmenter, et une hausse exorbitante des factures d'énergie qui étrangle familles, entreprises et services publics. Les précisions de Hervé Amoric, correspondant de France 24 à Londres.