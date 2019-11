Royaume-Uni : le grand rabbin s'immisce dans la campagne électorale

France 24 • 26/11/2019 à 22:56

Anonymes et politiques ont rendu hommage aux 13 militaires français de l'opération Barkhane décédés au Mali. En France, l'actrice Adèle Haenel porte plainte contre le réalisateur Christophe Ruggia pour attouchements et harcèlement sexuel. Au Royaume-uni, le dirigeant travailliste Jeremy Corbyn est accusé par le grand rabbin de ne pas lutter suffisamment contre l'antisémitisme au sein de son parti. Aux Etats-unis, trois hommes ont été acquittés après avoir passé 36 ans en prison pour un meurtre qu'ils n'ont pas commis. Enfin, à New York, une dame de 82 ans terrasse son cambrioleur.