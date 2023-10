information fournie par AFP Video • 11/10/2023 à 11:41

Images des secouristes et pompiers à l'aéroport de Luton où un incendie a provoqué l'effondrement partiel de l'un de ses parkings et fait plusieurs blessés. Les services ambulanciers locaux ont précisé sur X (ex-Twitter) que cinq personnes --quatre pompiers et un employé de l'aéroport-- ont été admises à l'hôpital. L'aéroport londonien a suspendu tous ses vols jusqu'à mercredi après-midi. IMAGES