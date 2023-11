information fournie par AFP Video • 26/11/2023 à 15:54

Des milliers de personnes défilent dans le centre de Londres contre l'antisémitisme et pour demander la libération des otages israéliens, alors qu'une trêve temporaire est en vigueur à Gaza, plus d'un mois et demi après le début de la guerre entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël. IMAGES