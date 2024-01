Royaume-Uni : des milliers de personnes défilent à Londres pour soutenir le peuple palestinien

information fournie par AFP Video • 13/01/2024 à 14:53

Des milliers de personnes se rassemblent dans le centre de Londres pour une nouvelle manifestation de soutien au peuple palestinien. Le samedi 13 janvier, les combats sont entrés dans leur 99e jour depuis l'attaque sans précédent du Hamas du 7 octobre 2023. Des hommes armés du groupe militant basé à Gaza sont entrés en Israël, tuant 1.140 personnes, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres israéliens, et en enlevant 250 autres. En réponse, Israël a lancé une vaste campagne militaire dans la bande de Gaza, qui, selon le ministère de la Santé du Hamas, a tué plus de 23.843 personnes, principalement des femmes et des enfants. IMAGES