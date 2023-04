Roumanie : Andrew Tate interrogé par les procureurs après son assignation à résidence

information fournie par AFP Video • 10/04/2023 à 12:16

Images de l'influenceur anglo-américain controversé Andrew Tate et de son frère Tristan, alors qu'ils sont interrogés par des procureurs roumains de la Direction d’investigation des délits de criminalité organisée et de terrorisme (DIICOT). C'est la première fois que les deux frères quittent la résidence surveillée où ils ont été placés il y a plus d'une semaine après avoir été libérés d'une détention de trois mois. Andrew Tate, ancien kickboxeur suivi par des millions de personnes, ainsi que son frère cadet et deux femmes roumaines, font l'objet d'une enquête pour trafic d'êtres humains, proxénétisme et viols présumés.