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Roseline Layo célèbre les voix féminines africaines avec "Divas"

information fournie par France 24 11/11/2026 à 11:01

Roseline Layo est l’une des voix incontournables de la Côte d’Ivoire. Elle chante l’amour, les joies et les peines du quotidien. Des piano-bars d’Abidjan aux scènes internationales, elle a fait de sa voix puissante sa signature. Son nouvel album "Divas" réunit de belles voix, féminines, africaines pour célébrer les femmes et leur solidarité.

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