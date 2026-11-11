Roseline Layo est l’une des voix incontournables de la Côte d’Ivoire. Elle chante l’amour, les joies et les peines du quotidien. Des piano-bars d’Abidjan aux scènes internationales, elle a fait de sa voix puissante sa signature. Son nouvel album "Divas" réunit de belles voix, féminines, africaines pour célébrer les femmes et leur solidarité.
Roseline Layo célèbre les voix féminines africaines avec "Divas"
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