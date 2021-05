AFP Video • 14/05/2021 à 12:13

Des dizaines de roquettes sont lancées depuis Gaza alors qu'Israël et le Hamas échangent des tirs nourris. Israël a déclaré avoir envoyé des forces terrestres à l'action et pilonné Gaza en réponse à un nouveau barrage de roquettes provenant de l'enclave dirigée par le Hamas, dans un conflit qui a fait plus de 100 morts parmi les Palestiniens.