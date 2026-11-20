Une manifestation étudiante débute à l'université La Sapienza à Rome dans le cadre d'une journée de mobilisation plus large contre la hausse du coût de la vie. L'Italie connaît des manifestations, dans un contexte de mobilisations similaires en France, en Espagne et dans d'autres pays européens. Depuis plusieurs semaines, des milliers d'étudiants et de travailleurs descendent dans les rues à travers le pays pour réclamer davantage de moyens pour l'éducation et des mesures face à la flambée du coût de la vie.
Rome : mobilisation contre la vie chère
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