Rome: Elon Musk arrive au meeting politique de la Première ministre Meloni avec son jeune fils

information fournie par AFP Video • 16/12/2023 à 13:33

Images du milliardaire propriétaire de X et Tesla, Elon Musk, arrivant pour participer au rassemblement politique du parti Frères d'Italie de la Première ministre italienne Giorgia Meloni à Rome, Italie, tenant son fils dans les bras. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le Premier ministre albanais Edi Rama participent également à cet événement, organisé pour discuter de la lutte contre l'immigration clandestine, un sujet au cœur du récent rapprochement entre Londres et Rome, a annoncé Downing Street avant le week-end. IMAGES