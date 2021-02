Rome : début des funérailles d'Etat célébrées pour l'ambassadeur et le policier tués en RDC

AFP Video • 25/02/2021 à 13:02

Des militaires portent les cercueils de l'ambassadeur italien en RDC Luca Attanasio et du policier Vittorio Iacovacci, juste avant le début des funérailles d'Etat célébrées à Rome. Le diplomate de 43 ans et son garde du corps sont décédés lundi après une attaque contre un convoi du Programme alimentaire mondial (PAM) dans une zone dangereuse de l'est de la République Démocratique du Congo, près de la frontière avec le Rwanda.