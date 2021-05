Roland Garros avec un retour limité du public

France 24 • 31/05/2021 à 11:23

Le retour limité du public à Roland Garros permet au tournoi du Grand-Chelem français de limiter un peu la casse sur les revenus de billetterie. Mais la pandémie de Covid-19 aura coûté cher aux organisateurs et plus généralement au tennis français puisque la quinzaine assure 80 % des revenus de la Fédération française de tennis (FFT). Une période difficile qui intervient alors que la Fédération venait de réaliser de gros investissements pour moderniser et agrandir la surface de Roland Garros. Décryptage.