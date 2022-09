information fournie par France 24 • 15/09/2022 à 18:26

Vingt titres du Grand Chelem et une empreinte indélébile dans l'histoire du tennis: à 41 ans, et après plus d'une année sans jouer, la légende suisse Roger Federer a annoncé jeudi sa retraite, au terme de la Laver Cup, compétition prévue du 23 au 25 septembre. Les précisions de Nelson Monfort, journaliste sportif.