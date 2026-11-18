Après cinq ans d'attente et des mois de spéculations, le secret est enfin levé : Robert Pattinson succédera à Daniel Craig dans la peau de l'agent 007. De "Twilight" à "Batman" en passant par le cinéma d'auteur, la superstar britannique était-elle vraiment le choix le plus attendu ? Décryptage avec Thomas Baurez et Nina Masson dans cette émission 100 % cinéma de "À l'Affiche".
Robert Pattinson en James Bond : un pari audacieux ?
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